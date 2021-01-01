Тюменцам рассказали о безопасном катании с горок

| Фото: группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте | Фото: группы центра "Воронинские горки" во ВКонтакте

Скат и бортики ледяной горки должны были ровными, без щербин, кочек, выбоин и посторонних предметов, напоминают тюменцам.

Не нужно взбираться на горку, если на ступенях много людей. Нельзя скатываться гурьбой. Если вы ударились спину и некоторое время не можете вдохнуть или выдохнуть, стоит показаться медикам – возможна травма позвоночника.

В момент компрессионного перелома боль не настолько сильная, чтобы вспомнить про скорую помощь, а спустя некоторое время она и вовсе может пройти. Кратковременная задержка дыхания – один из симптомов, когда лучше обратиться к врачу.

Если упали на горках или при катании на коньках – не спешите вставать. Сначала попробуйте пошевелить руками и ногами, приподнять голову. Если резкой боли нет – аккуратно поднимайтесь. Но если почувствовали себя плохо – не затягивайте с визитом к медикам, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".