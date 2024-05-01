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В Тюмени планируют открыть детскую спортивную секцию по пейнтболу

Общество, 15:01 01 мая 2024

группа "Федерация пейнтбола Тюменской области" ВКонтакте (архив) | Фото: группа "Федерация пейнтбола Тюменской области" ВКонтакте (архив)

Детскую спортивную секцию по пейнтболу планируют открыть в Тюмени. Начинать команда Евгения Замаскина и Ксении Жук собираются с малого: они планируют ездить по школам города и устраивать детям от 14 до 18 лет мастер-классы по данному виду спорта.

"В России у нас их достаточно мало развит спортивный пейнтбол. Да, у нас есть московская команда, которая является трехкратным чемпионом мира, но об этом мало кто знает. Тем временем этот спорт очень увлекательный, я сам болею им. У нас в регионе была федерация по пейнтболу, но в прошлом году ее ликвидировали. Произошел кризис, стало все дорого, организаторам оказалось трудно поддерживать подростков", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" автор инициативы Евгений Замаскин.

По его словам, сейчас в городе нет никакой тренировочной базы, но ребят, которые ездят в другие регионы на игры, осталось достаточно много. В связи с этим у него родилась идея создать детскую секцию, а со временем построить пейнтбольный спортцентр.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сейчас ребята подают заявку на первый сезон конкурса "Росмолодежь. Гранты". Для начала они хотят выиграть денежные средства на поездки по учебным заведениям, чтобы знакомить школьников с оборудованием и тактическими действиями спортивного пейнтбола. "То есть хотим начинать с вовлечения. Как говорится где спрос, там и предложение", - добавила Ксения Жук.

Для оформления паспорта проекта тюменцы посетили образовательное событие "Паспорт успеха", где задали вопросы экспертам Росмолодежи.

Отметим, прием заявок на грант Росмолодежи завершится 30 апреля.

Виктория Макарова

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# гранты , пейнтбол , Росмолодежь

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