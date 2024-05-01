Патриотический квартирник проведут в Тюмени 2 мая
Патриотический квартирник организуют активисты "Молодой гвардии" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 2 мая. Начало – в 18 часов 30 минут.
"У нас будут около десяти исполнителей. Они споют песни военных лет, прочитают стихи, посвященные Великой Отечественной войне, как известные, так и собственного сочинения", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор акции, руководитель патриотической кампании "Мы помним" в 2024 году Егор Солодкий.
Также во время квартирника будет рассказана история артистов-участников Великой Отечественной войны, таких, как Юрий Никулин. Гости узнают, с чем сталкивались, как помогали фронту.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.
Инна Пахомова