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Патриотический квартирник проведут в Тюмени 2 мая

Общество, 16:07 01 мая 2024

из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Молодая гвардия | Тюмень" во ВКонтакте

Патриотический квартирник организуют активисты "Молодой гвардии" в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 2 мая. Начало – в 18 часов 30 минут.

"У нас будут около десяти исполнителей. Они споют песни военных лет, прочитают стихи, посвященные Великой Отечественной войне, как известные, так и собственного сочинения", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор акции, руководитель патриотической кампании "Мы помним" в 2024 году Егор Солодкий.

Также во время квартирника будет рассказана история артистов-участников Великой Отечественной войны, таких, как Юрий Никулин. Гости узнают, с чем сталкивались, как помогали фронту.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# акция , День Победы , квартирник , Молодая гвардия , патриотизм

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