В Тюмени прошел митинг в честь годовщины присвоения звания "Город трудовой доблести"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Митинг, посвященный празднику весны и труда, годовщине присвоения Тюмени звания "Город трудовой доблести", состоялся в сквере Николая Машарова 1 мая.

По словам мэра Руслана Кухарука, праздник весны и труда всегда напоминает о трудовых подвигах земляков. Присвоение городу звания “Город трудовой доблести” стало знаком уважения заслугам тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

"Встречать Первомай в Тюмени у стелы "Город трудовой доблести" - добрая традиция . Сегодня мы, конечно, поздравляем всех участников трудового фронта, всех тех, кто внес вклад во время Великой Отечественной войны. Прошло 80 лет и тюменцы, как и миллионы людей в нашей стране, объединились с теми, кто в зоне специальной военной операции защищает страну и наше будущее, принимает участие в гуманитарных акциях, отправляют грузы. Сегодня у нас так же единая страна. Повторяем трудовой подвиг земляков, ветеранов", – сказал он.

Напомним, осенью 2022 года в сквере Николая Машарова торжественно открыли стелу. Руслан Кухарук обратил внимание, что на пилонах, размещенных здесь же, отражена жизнь Тюмени военной через фотографии, архивные документы и газеты того времени. Те, кто ушли на фронт были едины с теми, кто остался в тылу, отметил глава города.

В Тюмень в первые месяцы Великой Отечественной войны эвакуировали около 30 промышленных производств из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, напомнила собравшимся председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова. В городе для нужд фронта производили торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратуру для автомобилей, танков, и самолетов, а также медицинские препараты и саноборудование, корпуса фугасных мин, лыжи, сани и многое другое. Рабочий день длился по 12-18 часов.

"Тюмень получила почетное звание "Город трудовой доблести" благодаря нашим людям, которые в 40-е годы показали силу и мощь нашей страны и города. Город принял 15 госпиталей, там работали 60 врачей, множество фельдшеров, санитаров. Они поднимали наших раненых бойцов. Около 70 тысяч бойцов прошли через наши госпитали. Наш город принял более шести тысяч эвакуированных семей. Наши горожане кормили и согревали этих людей. Работали все: и женщины, и дети, и старики. В городе понимали, что самоотверженный труд, любовь к стране и служение родине позволит нам как можно быстрее одержать эту великую победу”, – сказала она.

Светлана Иванова добавила, что этот весенний день, как и в 40-е годы, позволяет объединить фронт и тыл. В наши дни горожане активно поддерживают бойцов, находящихся в зоне СВО.

После выступления официальных лиц и праздничного салюта из стрелкового оружия тюменцы возложили цветы к монументу.

Напомним, указом президента Российской Федерации Владимира Путина 20 мая 2021 года городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, присвоили почетное звание "Город трудовой доблести".

Инна Пахомова