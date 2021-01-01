Метеорологи предупредили об аномальном холоде на большей части России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аномальные холода прогнозируются на большей части России в ближайшие дни. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Отклонение от нормы до 15 градусов будет на европейской территории страны, на азиатской — до 18 градусов.

В Центральном федеральном округе на большей части территории ожидают похолодание на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры составят от минус 20 до минус 30 градусов. В Приволжском федеральном округе столбики термометров опустятся до минус 20-30, местами минус 32, что аномально холодно на 6-12 градусов.

По словам синоптика, температуры на 7-15 градусов ниже нормы ожидаются и в Северо-Западном федеральном округе: Ненецком автономном округе, Республике Коми, Архангельской, Вологодской и Псковской областях. Ожидаемые минимальные температуры в этих регионах составят до середины недели минус 23-36 градусов, пояснил Вильфанд.

Аналогичная аномалия прогнозируется и в Южном федеральном округе. Минимальные значения ожидаются от 15 до 21 градуса мороза. В Северо-Кавказском федеральном округе ожидается температура ниже нормы на 6-12 градусов, минимальные значения прогнозируются до минус 10 градусов.

Температуры опустятся на 8-17 градусов ниже нормы и на Урале. Жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов ожидает мороз в минус 30-42 градусов.

"Сибирь: Таймырский Долгано-Ненецкий регион, там температуры - минус 40-53. Такая температура ниже нормы на 8-18 градусов. В Иркутской области температура ниже нормы на 10-20 градусов, до минус 51 градуса", — уточнил метеоролог.

Минимальные значения температур в Якутии составят до минус 56 градусов, в Хабаровском крае — 45-50 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы, на Чукотке — до минус 51 градуса.