Тонкости воспитания подростков обсудят на форуме в Тюмени

| Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте | Фото: "Подростки, родители и Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте

Как помочь ребенку в подростковом возрасте, как вести себя в конфликтных ситуациях и что делать, когда у школьника возникли зависимости, расскажут спикеры форума "Подростки, родители и Rock`n`Roll". Мероприятие пройдет в формате онлайн с 21 по 23 января.

В течение трех дней на виртуальных площадках выступят с лекциями федеральные спикеры. Ведущие тюменские психологи по работе с подростками проведут мастер-классы и индивидуальные консультации. А родители смогут узнать о том, что их по-настоящему волнует.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" руководитель службы по развитию социального проектирования, семейных технологий, просвещения и кадрового потенциала регионального центра "Семья" Татьяна Бабушкина, родителям предложат три формата взаимодействия.

"Федеральные спикеры проведут классические публичные лекции для родителей. Вторая площадка будет интерактивной – запланированы шоу, дискуссии и диалоги с родителями, экспертами и модераторами. На третьей площадке региональные специалисты ответят на вопросы участников", - рассказала она.

Спикерами форума станут психолог Ксения Мазитова, врач-психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта Северо-западного отделения Российской академии медицинских наук из Санкт-Петербурга Мария Блох, доктор биологических наук, профессор из Москвы Марьяна Безруких. С лекциями выступят также психолог-консультант Юлия Лукашенок, перинатальный психолог из Москвы Наталия Лучкина, врач-диетолог, детский эндокринолог Анна Шайтарова.

Программа форума разбита на три блока: "Здоровые отношения", "Здоровье", "Здоровая среда". Каждому из них будет посвящен отдельный день.

21 января участникам расскажут об особенностях подросткового возраста, об отношениях с самим собой и со сверстниками. Мария Блох акцентирует внимание на том, почему и зачем болеют дети. Марьяна Безруких выступит с лекцией "Почему нам трудно с ними, а им с нами", а темой выступления Юлии Лукашенок станет "Кризис детско-родительских отношений в подростковый период: причины, конструктивные способы решения конфликтов".

22 января участники поговорят о формировании и расстройствах пищевого поведения и сексуальном развитии детей. В этот же день пройдет ток-шоу "Мое тело — мое дело".

23 января спикеры расскажут о признаках подростковой депрессии и о том, как помочь своему ребенку. Также специалисты обсудят вопросы эмоционального развития, расскажут, как оградить ребенка от негативного воздействия интернета.

21 и 22 января мероприятия форума начнутся в 17 часов, 23 января – в 12 часов. Присоединиться к трансляции смогут все желающие. Площадками форума станут сайт подросткиродители.рф, группа форума во "ВКонтакте" и Youtube-канал.

Любовь Голышева