  • 20 января 202120.01.2021среда
  • USD73,7243
    EUR89,2064
  • В Тюмени -16..-18 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ансамбли Moka project и Di-sono дадут концерт в Тюменской филармонии

Общество, 08:09 20 января 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Ансамбль Мока project и хоровой ансамбль Di-sono под руководством дирижера Владимира Добровольского дадут концерт "Drum`n`voice" в Тюменской филармонии 9 февраля в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: эпитафия Секилоса, хор из трагедии "Орест", "Ночной странник" из цикла "Песенки кабаре", "Каприччио" Виктора Копытько, Uneven souls, фрагменты из популярных мюзиклов американских композиторов.

"Di-sono – бесконечность звучания музыки, ее безграничное влияние на сознание и эмоции человека. Именно такое название выбрал для себя коллектив, созданный в начале этого года из молодых профессиональных музыкантов. Репертуар коллектива интересен тем, что в его число входят произведения всевозможных музыкальных направлений композиторов разных эпох", – рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 6+. Приобрести билет можно по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# музыка , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 20.01.2021В Тобольске будут готовить педагогов программы "Я создаю!"
09:38 20.01.2021О тайнах Тюмени узнают гости дома Машарова
09:27 20.01.2021Водитель иномарки заплатит пострадавшей пассажирке гужевой повозки
09:16 20.01.2021Школьники Тюменской области борются за путевку в "Сириус"