Ансамбли Moka project и Di-sono дадут концерт в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Ансамбль Мока project и хоровой ансамбль Di-sono под руководством дирижера Владимира Добровольского дадут концерт "Drum`n`voice" в Тюменской филармонии 9 февраля в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В программе: эпитафия Секилоса, хор из трагедии "Орест", "Ночной странник" из цикла "Песенки кабаре", "Каприччио" Виктора Копытько, Uneven souls, фрагменты из популярных мюзиклов американских композиторов.

"Di-sono – бесконечность звучания музыки, ее безграничное влияние на сознание и эмоции человека. Именно такое название выбрал для себя коллектив, созданный в начале этого года из молодых профессиональных музыкантов. Репертуар коллектива интересен тем, что в его число входят произведения всевозможных музыкальных направлений композиторов разных эпох", – рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 6+. Приобрести билет можно по ссылке.