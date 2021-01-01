Тоболякам представят литературный экшн "Три мушкетера"

автор – Дарья Федотова | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение автор – Дарья Федотова | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Литературный экшн "Три мушкетера" начнется в Тобольском драматическом театре 6 февраля в 18 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Зрителям представят современный пластический спектакль, где сохранена авантюрная атмосфера. Действие развернется во Франции 1625 года.

"Король воевал с кардиналом, испанцы вели войну с королем. Горожане вооружались против воров, бродяг, слуг, иногда – против владетельных вельмож, время от времени – против короля, но против кардинала или испанцев – никогда. В силу этой привычки, услышав шум и не увидев ни испанцев, ни слуг герцога Ришелье, горожане устремились к гостинице "Вольный мельник". И только там всем стала ясна причина суматохи: молодой человек, почти мальчик, по имени д’Артаньян. Зрителя ожидают смертельные предательства и заговоры, вечная дружба и преданность, искренняя любовь и дворцовые интриги, лихие погони и дуэли", – рассказали организаторы.

Приобрести билет можно по ссылке. Возрастное ограничение: 12+.