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Тюменцы выберут название для одной из улиц деревни Воронина

Общество, 17:38 18 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жителей Тюмени просят поучаствовать в выборе наименования одной из улиц в районе деревни Воронина, сообщает городская администрация.

Безымянному участку улично-дорожной сети предлагается присвоить одно из четырех названий: Императорская, Запрудная, Воронцовская или Конная.

департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени | Фото: департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени

Желающим выразить мнение необходимо до 29 января обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331, по телефону 51-00-85 или на электронную почту PorotnikovaOS@tyumen-city.ru.

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