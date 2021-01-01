Тюменцы выберут название для одной из улиц деревни Воронина
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Жителей Тюмени просят поучаствовать в выборе наименования одной из улиц в районе деревни Воронина, сообщает городская администрация.
Безымянному участку улично-дорожной сети предлагается присвоить одно из четырех названий: Императорская, Запрудная, Воронцовская или Конная.
| Фото: департамент земельных отношений и градостроительства Тюмени
Желающим выразить мнение необходимо до 29 января обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331, по телефону 51-00-85 или на электронную почту PorotnikovaOS@tyumen-city.ru.