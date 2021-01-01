В Тюмени фельдшеры скорой помогли мужчине с эпилептическим приступом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летнему жителю Тюмени с эпилептическим приступом помогла бригада скорой медицинской помощи. Вызов поступил 17 января, на момент прибытия фельдшеров мужчина находился без сознания, сообщает Станция скорой медицинской помощи Тюменской области.

Как заметили медики, мать пострадавшего знала алгоритм оказания помощи: сначала определила дыхание, потом перевернула сына на бок и вызвала бригаду скорой помощи, которая прибыла через восемь минут.

Фельдшеры оценили состояние пациента как тяжелое, уровень сознания – сопор, после оказанной помощи доставили в больницу. Сейчас мужчина находится под наблюдением специалистов и получает необходимую помощь.

Медики напоминают, что страдающим эпилепсией следует регулярно проходить осмотр у лечащего врача, принимать назначенные препараты и соблюдать рекомендации, это позволит снизить риски эпилептических припадков.

Всего за минувшие выходные врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 163 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 632 вызова, остальные – в неотложной. В стационары доставлено 536 пациентов.