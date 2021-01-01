В Тюмени пройдет кибертурнир к 60-летию ФК "Тюмень"

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Кибертурнир, посвященный 60-летию футбольного клуба "Тюмень", состоится 24 января, сообщает пресс-служба клуба.

Принять участие в игре FIFA-21 на PlayStation 4 могут все желающие граждане России старше 16 лет. Исключение сделано только для действующих футболистов "Тюмени". У участников обязательно должна быть команда в игровом режиме "Ultimate Team" с ограничением по рейтингу состава 184. Играть можно дома или на площадке cyber lounge "NoProblemz".

Регистрация здесь.

Победитель представит "Тюмень" на подобном турнире среди команд ПФЛ.