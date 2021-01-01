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Двое детей погибли при пожаре в Тюменской области

Происшествия, 17:28 18 января 2021

Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Двое детей погибли в результате пожара на ул. Привокзальная в пос. Богандинский Тюменского района 18 января. Возбуждено уголовное дело.

Сообщение о пожаре в восьмиквартирном одноэтажном жилом доме поступило в 14 часов 14 минут.

"В момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось горение в одной из квартир жилого дома. Стало известно, что в ней одни находятся малолетние дети. Пожарные эвакуировали малышей и передали бригаде скорой помощи. Медики не смогли помочь малышам. Дети 2016 и 2020 года скончались", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Наталья Семина.

Как сообщили в Следственном управлении следственного комитета РФ по Тюменской области, уголовное дело возбудили по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Следователи и криминалисты выехали на место трагедии. "Будут изучены условия жизни и воспитания детей, дана юридическая оценка лицам, виновным в трагедии", – рассказали в ведомстве.

Инна Пахомова

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# дети , пожары , уголовное дело

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