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В Тобольске 19 организаций стали победителями программы "Формула хороших дел"

Общество, 12:45 19 января 2021

Свободный молодежный театр Тобольска

19 организаций и учреждений Тобольска одержали победу в конкурсе социально значимых проектов, который проходит в рамках программы "Формула хороших дел", сообщает администрация Тобольска.

Всего в 2021 году компания СИБУР поддержит 126 проектов в 15 городах России. На конкурс в Тобольске было принято 83 заявки. Победу одержали Свободный молодежный театр, Тобольский медицинский колледж имени В. Солдатова, "Школа талантов" и другие.

Все проекты были разделены на две группы. Победители среди общегородских проектов определялись в ходе открытого голосования жителей. Горожане могли выбрать один из 28 проектов.

По итогам процесса и определили победителей конкурса. Еще один проект – обучающие курсы "Профессии будущего для детей настоящего" был выбран к реализации по решению общественного совета "ЗапСибНефтехима".

Благодаря поддержке СИБУРа победители конкурса в 2021 году реализуют в Тобольске проекты по организации фестиваля авторской песни, проведению традиционного полумарафона, развитию спортивной и досуговой инфраструктуры, созданию городского аудиогида, обучению горожан навыкам оказания медицинской помощи.

В 2021 году продолжится активное развитие грантовой программы "Формула хороших дел". Одно из приоритетных направлений – охрана окружающей среды. Поддержка социальных проектов экологической тематики дополняет активную политику СИБУРа в сфере устойчивого развития.

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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# конкурс , СИБУР , Тобольск

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