В Тюмени стали проводить операции по эндопротезированию онкопациентам

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Высокотехнологичные операции онкопротезирования индивидуальными имплантами освоили хирурги областной больницы № 2 в Тюмени.

Как рассказал руководитель травматолого-ортопедического центра ОКБ № 2 Денис Душин, это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Раньше таких пациентов направляли по высокотехнологичным квотам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург или Томск. Теперь этим занимаются и в Тюмени.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Первую операцию провели в декабре 2020 года при поддержке коллег из Москвы. Пациентка поступила из Ишима с патологическим переломом верхней трети левого бедра и ранее перенесенным онкозаболеванием. Обследование показало метастазы, в месте перелома кости почти не было. Ранее в таких случаях помочь могла только ампутация.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Травматологи установили вместо разрушенной кости уникальный модульный эндопротез. Такие протезы изготавливают индивидуально по меркам дефекта. Иногда он может замещать целую кость с двумя суставами. По словам Дениса Душина, это огромный шаг вперед, ведь если есть возможность сохранить любой орган, ее всегда нужно использовать.

После с такими пациентами работают инструкторы ЛФК, врачи отделения реабилитации, психологи – любое онкозаболевание требует комплексного подхода. Благодаря нацпроекту, в ОКБ № 2 для этого созданы все условия, в том числе современное оборудование для реабилитации, напомнил Денис Душин.

ИА Тюменская линия ИА Тюменская линия

Евгения Шевцова