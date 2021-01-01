В Тюмени стали проводить операции по эндопротезированию онкопациентам
Высокотехнологичные операции онкопротезирования индивидуальными имплантами освоили хирурги областной больницы № 2 в Тюмени.
Как рассказал руководитель травматолого-ортопедического центра ОКБ № 2 Денис Душин, это стало возможным благодаря нацпроекту "Здравоохранение". Раньше таких пациентов направляли по высокотехнологичным квотам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург или Томск. Теперь этим занимаются и в Тюмени.
Первую операцию провели в декабре 2020 года при поддержке коллег из Москвы. Пациентка поступила из Ишима с патологическим переломом верхней трети левого бедра и ранее перенесенным онкозаболеванием. Обследование показало метастазы, в месте перелома кости почти не было. Ранее в таких случаях помочь могла только ампутация.
Травматологи установили вместо разрушенной кости уникальный модульный эндопротез. Такие протезы изготавливают индивидуально по меркам дефекта. Иногда он может замещать целую кость с двумя суставами. По словам Дениса Душина, это огромный шаг вперед, ведь если есть возможность сохранить любой орган, ее всегда нужно использовать.
После с такими пациентами работают инструкторы ЛФК, врачи отделения реабилитации, психологи – любое онкозаболевание требует комплексного подхода. Благодаря нацпроекту, в ОКБ № 2 для этого созданы все условия, в том числе современное оборудование для реабилитации, напомнил Денис Душин.
Евгения Шевцова