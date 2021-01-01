В России выросло число нарушений прав потребителей при ремонте техники

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

На 10% выросло количество жалоб на сервисные центры и организации, ремонтирующие бытовую и компьютерную технику, в период самоизоляции и удаленной работы в 2020 году по сравнению с 2019 годом, сообщает Роспотребнадзор.

В недобросовестных ремонтных мастерских и сервисных центрах потребителям, как правило, обещают сделать бесплатную диагностику и установить причину поломки. Договор не заключается, документы о приеме товара не составляются. Очень часто уже через несколько дней работники мастерской или сервисного центра сообщают по телефону, что товар отремонтировали и его можно забирать. При этом называют стоимость ремонта, которая может доходить до 80% от цены нового товара.

Естественно, заказчик не рассчитывает на такой дорогой ремонт. Тогда в ход идут уловки, связанные с угрозами невозврата якобы отремонтированной техники и даже реализации в счет образовавшегося долга.

Роспотребнадзор напоминает, что в настоящее время помимо закона "О защите прав потребителей" действуют также правила бытового обслуживания населения, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 года.

Правилами предусмотрено, что договор о выполнении работ должен оформляться в письменной форме (квитанция, иной документ) и должен содержать, в том числе, сведения о виде работы, о ее цене, точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если работа выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с вещью) потребителя, отметку об оплате потребителем полной цены работы либо о внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была произведена.

Один экземпляр договора о выполнении работ выдается исполнителем потребителю.

Помимо этого, статья 35 закона "О защите прав потребителей" устанавливает, что исполнитель отвечает за сохранность переданной в ремонт вещи. Диагностика оборудования или устранение недостатков должны во всех случаях сопровождаться заключением договора в письменной форме. Если договор не содержит точного наименования, описания и цены вещи, переданной потребителем, вид выполняемой работы и ее цену, исполнитель не вправе требовать с потребителя какой-либо оплаты за произведенные работы и должен вернуть потребителю вещь, поскольку не имеет законных оснований для ее удержания.

При поиске сервисного центра или ремонтной службы, а также сдаче в ремонт неисправной вещи Роспотребнадзор рекомендует ознакомиться с отзывами об их работе в Интернете, с информацией о сервисном центре, которая должна находиться в удобном и доступном для обозрения месте.

После окончания работ Роспотребнадзор рекомендует обязательное подписание двустороннего акта о приемке работ или проставления соответствующей отметки в договоре.