Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидемического порога

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Порог заболеваемости ОРВИ в Тюменской области с 11 по 17 января не превышен. Случаев заболевания гриппом не выявлено, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщают, что еженедельный мониторинг биопроб заболевших ОРВИ показал отсутствие гриппозных вирусов.

Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций специалисты советуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать мест скопления людей, высыпаться и заниматься физкультурой.