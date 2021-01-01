Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидемического порога
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Порог заболеваемости ОРВИ в Тюменской области с 11 по 17 января не превышен. Случаев заболевания гриппом не выявлено, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщают, что еженедельный мониторинг биопроб заболевших ОРВИ показал отсутствие гриппозных вирусов.
Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций специалисты советуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать мест скопления людей, высыпаться и заниматься физкультурой.