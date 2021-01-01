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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области остается ниже эпидемического порога

Общество, 13:51 19 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Порог заболеваемости ОРВИ в Тюменской области с 11 по 17 января не превышен. Случаев заболевания гриппом не выявлено, сообщает управление регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщают, что еженедельный мониторинг биопроб заболевших ОРВИ показал отсутствие гриппозных вирусов.

Для профилактики острых респираторных вирусных инфекций специалисты советуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, регулярно мыть руки с мылом, избегать мест скопления людей, высыпаться и заниматься физкультурой.

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# грипп , ОРВИ , профилактика , Роспотребнадзор

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