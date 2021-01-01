О бренд-дизайне расскажут тюменцам в музейном комплексе

| Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова | Фото: из сообщества Музейного комплекса им. И.Я. Словцова

О бренд-дизайне расскажут тюменцам на лекции "Брендинг с головой", которая пройдет в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 21 января в 18 часов, сообщают организаторы.

"Поговорим о бренд-дизайне, продукте, мультидисциплинароном подходе, структуре разработки полноценного проекта и влиянии дизайна на позиционирование", – рассказали организаторы.

В качестве спикера выступит основатель дизайн-студии "Лайтшоп" Александр Назаров. Cтудия бренд-дизайна работает в сферах развития территории, визуального брендинга. Является членом Ассоциации брендинговых компаний России с 2018 года.

Вход свободный. Обязательна предварительная запись по телефону: 45-35-90, 8-929-266-73-72.