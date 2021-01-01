В Тюменской области проверили 60 частных домов престарелых

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Более 60 частных домов престарелых проверили в Тюменской области. Некоторым выдали предписания об устранении нарушений, в суд направили один иск о запрете деятельности по предоставлению соцуслуг, сообщает прокуратура Тюменской области.

Предварительные результаты совместных проверок рассмотрели на заседание межведомственной рабочей группы под председательством заместителя прокурора области Александра Чернышева.

"Прокурорским проверкам с участием специалистов органов государственного контроля подвергнуто более 60 объектов. По ряду из них прокурорами уже приняты меры реагирования. Внесено 5 представлений об устранении нарушений закона, должностным лицам объявлено 3 предостережения о недопустимости нарушений закона, в суд направлен иск о запрете деятельности по предоставлению социальных услуг, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Проверки продолжаются", - отмечается на сайте прокуратуры.

По итогам заседания Чернышев подчеркнул, что основная задача проверок - пресечь нелегальные центры предоставления социальных услуг и помочь устранить нарушения предпринимателям, которые работают на законных основаниях.

Прокуратура отмечает, что при закрытии нелегальных домов престарелых, заботу о постояльцах должен взять департамент социального развития.