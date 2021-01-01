Тюменские студенты отметят Татьянин день онлайн

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Праздничная программа с интеллектуальными играми, фотоконкурсами и розыгрышем подарка пройдет онлайн для учащихся ТюмГУ в День студента 25 января, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студентов приглашают на общеуниверситетскую зарядку, игротеку с Geek galaxy, интеллект-шоу "Университетские династии", образовательное онлайн-шоу с участием победителей конкурса студенческих инициатив ТюмГУ и конкурс авторских стихотворений.

Подробная информация об онлайн-мероприятиях Дня российского студенчества будет публиковаться в группе Молодежка ТюмГУ.