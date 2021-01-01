  • 21 января 202121.01.2021четверг
  • USD73,3550
    EUR89,1483
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты отметят Татьянин день онлайн

Общество, 08:31 21 января 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Праздничная программа с интеллектуальными играми, фотоконкурсами и розыгрышем подарка пройдет онлайн для учащихся ТюмГУ в День студента 25 января, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студентов приглашают на общеуниверситетскую зарядку, игротеку с Geek galaxy, интеллект-шоу "Университетские династии", образовательное онлайн-шоу с участием победителей конкурса студенческих инициатив ТюмГУ и конкурс авторских стихотворений.

Подробная информация об онлайн-мероприятиях Дня российского студенчества будет публиковаться в группе Молодежка ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День студента , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:00 21.01.2021В Тюмени вывезли более 11 тысяч кубометров снега
09:48 21.01.2021Истории о развитии космонавтики тюменцы представят на конкурс
09:37 21.01.2021В Тюмени умер фронтовик Иван Афанасьев
09:15 21.01.2021Баха, Генделя и Моцарта на саксофоне и органе исполнят в Тюменской филармонии