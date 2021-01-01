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Более семи тысяч историй фронтовиков собрали на тюменской "Стене памяти"

Общество, 18:00 20 января 2021

пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Более 7,6 тыс. фотографий и историй судеб участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла Тюменской области собрано на обновленном портале "Стена памяти", сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

Помимо архива, на сайте можно найти информацию о поисковом движении Тюменской области; реестр имен солдат, установленных тюменскими поисковиками; ресурсы для самостоятельного поиска информации о судьбах участников Великой Отечественной войны; онлайн-общественную приемную по уточнению судеб; методические разработки Областного поискового центра им. Артура Ольховского по патриотическому воспитанию; карту мемориальных зон Тюменской области; галерею (фото, видео, аудиоматериалы).

Работа по пополнению онлайн-ресурса продолжается.

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# поисковое движение , Стена памяти

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