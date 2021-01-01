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Баха, Генделя и Моцарта на саксофоне и органе исполнят в Тюменской филармонии

Общество, 09:15 21 января 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Яркую оригинальную программу для саксофона и органа представят в Тюменской филармонии 14 февраля, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Вряд ли можно представить себе два более несовместимых инструмента. Один из самых древних и один из самых молодых, король барокко и король свинга. Даже для современных слушателей, готовых к различным музыкальным экспериментам, подобное сочетание может быть непривычным. Музыканты Мария Блажевич и Дмитрий Салдин решились на подобный эксперимент", – рассказали организаторы.

В программе: М.А. Шарпантье, И.С. Бах, М. Марэ, Г.Ф. Гендель, В.А. Моцарт, В. Вавилов, Ж. Гардоньи, Х.-А. Штамм, А. Пьяццолла.

Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , Тюменская филармония

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