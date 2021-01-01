ФК "Тюмень" отправится на сборы в Сочи и Турцию

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Все три сбора перед возобновлением Олимп-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ игроки "Тюмени" проведут на морском побережье, сообщает пресс-служба клуба.

Начнут подготовку к чемпионату сибиряки в Сочи 27 января. Здесь команда под руководством Игоря Меньщикова будет заниматься две недели.

По 14 дней продлятся и остальные сборы "Тюмени". Запланированы они в Турции. С 17 февраля по 3 марта тюменцы будут базироваться на побережье Средиземного моря в Ларе. С 10 по 24 марта временным домом футболистов "Тюмени" станет Белек.

Сезон в четвертой группе ПФЛ возобновится 4 апреля. В этот день "Тюмень" на своем поле примет ульяновскую "Волгу".