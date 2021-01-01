Истории о развитии космонавтики тюменцы представят на конкурс

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Стартовал Всероссийский молодежный конкурс научно-фантастического рассказа и комикса "Ближний космос", сообщает Министерство культуры РФ.

Принять участие могут все желающие в возрасте от 15 до 35 лет. Авторам предлагается поразмышлять на тему: "Как будет развиваться космонавтика и как человечество будет осваивать ближний космос в следующие 60 лет".

Оригинальные жанровые истории, основанные на футурологических гипотезах о развитии космонавтики, теориях в области развития техники, генной инженерии и конструирования, нужно присылать до 4 апреля по электронному адресу: space2021@rgub.ru. В теме письма необходимо указать: "рассказ" или "комикс".

Оценивать работы будут известные писатели, художники-комиксисты и литературные критики. Председателем жюри "Ближнего космоса" стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.

Дополнительная информация о мероприятии размещена на официальной странице конкурса.