В России запустят сервис для собраний собственников жилья

| Фото: www.gosuslugi.ru | Фото: www.gosuslugi.ru

Собрания собственников жилья можно будет проводить в электронной форме. Постановление о запуске на базе портала государственных и муниципальных услуг специального сервиса, который позволит это сделать, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба правительства, на портале можно будет размещать принятые собственниками решения и сведения об итогах голосований. Кроме того, ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде.

Полный спектр возможностей будет доступен в мобильном приложении "Госуслуги.Дом", которое, как ожидается, представят в I квартале 2021 года.

Новый функционал появится благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Принятое постановление упростит решение общедомовых проблем и снизит интенсивность личных контактов, что особенно важно на фоне распространения COVID-19.