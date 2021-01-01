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Лжебанкир убедил тюменку отдать 200 тысяч рублей

Происшествия, 20:05 20 января 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

200 тыс. рублей похитил телефонный мошенник у 54-летней жительницы Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

Женщине позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги со счета потерпевшей. Мошенник уговорил женщину отправить средства на указанный им счет для их сохранности.

Доверчивая гражданка попалась на уловки лжесотрудника и перевела денежные средства через мобильное приложение. Сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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