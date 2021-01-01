Лжебанкир убедил тюменку отдать 200 тысяч рублей
200 тыс. рублей похитил телефонный мошенник у 54-летней жительницы Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.
Женщине позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять деньги со счета потерпевшей. Мошенник уговорил женщину отправить средства на указанный им счет для их сохранности.
Доверчивая гражданка попалась на уловки лжесотрудника и перевела денежные средства через мобильное приложение. Сумма ущерба составила 200 тыс. рублей. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.