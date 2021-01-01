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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Информационные ресурсы органов власти Тюменской области пытались атаковать более 20 млн раз

Общество, 15:37 20 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ни одна из 20 млн хакерских атак на информационные ресурсы органов власти Тюменской области в 2020 году не оказалась успешной. Все системы работали без простоев.

Как сообщила директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", более половины атак – сканирование сети. Чаще всего в этом пробуют себя подростки.

Целенаправленные попытки атаковать систему зарегистрированы как с российских, так и зарубежных IP-адресов. По словам Марии Рудзевич, отмечены 10 стран, откуда атаки происходят наиболее часто, в их числе Германия, Великобритания, Китай, США. Однако это не значит, что хакер находится именно в этих странах – здесь только зарегистрирован IP-адрес.

Случай каждой целенаправленной атаки исследуют специалисты.

Евгения Шевцова

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# информатизация , информационная безопасность , Мария Рудзевич , хакерские атаки

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