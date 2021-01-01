В Тобольске восстанавливают ливневку с помощью телеметрии

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

В Тобольске в 2020 году восстановили 800 метров ливневой канализации. Данная работа ведется с использованием телеметрии.

О результатах этого направления деятельности и планах на 2021 год глава города Максим Афанасьев написал в Instagram.

"К обследованию и очистке сетей ливневой канализации привлечена специализированная организация. У нас есть четкое понимание, в каком состоянии реально находятся сети: на каких участках какого рода повреждения. А это значит, мы можем грамотно планировать ремонтные работы", - сказал он.

Около 800 метров ливневой канализации восстановлено в Тобольске в прошлом году. Заменен трубопровод в 8 мкр, обновлены участки в 7 и 15 мкр.

"Работа проделана большая, заиленность труб была почти 90 процентов, сейчас пропускная способность приблизилась к 100 процентам. Обнаружили семь несанкционированных врезок. Все до одной ликвидировали", - отметил Афанасьев.

Подрядная организация успела провести работы на участках, где есть проблемы с лужами, но нет ливневки. Данную ситуацию устраняли методом организации "мокрых колодцев".

В 2021 году в Тобольске продолжится ремонт, промывка ливневой канализации и очистка колодцев.

Анжела Лебедева