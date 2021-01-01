ГИБДД предупреждает тюменцев о сильной метели на трассах

фото: Госавтоинспекция Тюменской области фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости на загородных трассах Тюменской области аварийная обстановка может обостриться, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автомагистралях инспекторы несут службу на патрульных автомобилях с включенной световой сигнализацией.

Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в Тюменском районе на всех четырех федеральных автодорогах, сильный снег и ветер на трассе Тюмень - Омск от Тюмени вплоть до границы с Омутинским районом, ухудшена видимость на автодороге Курган - Тюмень в Исетском районе.