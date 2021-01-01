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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ГИБДД предупреждает тюменцев о сильной метели на трассах

Общество, 18:34 20 января 2021

фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Из-за сложных метеоусловий и резкого ухудшения видимости на загородных трассах Тюменской области аварийная обстановка может обостриться, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На автомагистралях инспекторы несут службу на патрульных автомобилях с включенной световой сигнализацией.

Особенно плохая видимость на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Ярковском районе, в Тюменском районе на всех четырех федеральных автодорогах, сильный снег и ветер на трассе Тюмень - Омск от Тюмени вплоть до границы с Омутинским районом, ухудшена видимость на автодороге Курган - Тюмень в Исетском районе.

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# ГИБДД , дорожная безопасность

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