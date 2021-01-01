15 тысяч тюменских семей переехали в новые квартиры при помощи ипотеки Сбербанка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На сумму 35 млрд рублей, в полтора раза больше, чем в 2019 году, выдало ипотечных кредитов Западно-Сибирское отделение Сбербанка за 2020 год. С помощью заёмных средств банка свои жилищные условия улучшили более 15 тыс. семей Тюменской области. Из них около 30% подали заявку на ипотеку через интернет.

На приобретение готового жилья банк выдал более 10,3 тыс. кредитов на сумму 23 млрд рублей. На приобретение строящегося – 4,7 тыс. кредитов объемом 12 млрд рублей. Около 70% всех ипотечных сделок прошли с использованием сервиса электронной регистрации. Это позволило покупателям недвижимости оформить право собственности без посещения Росреестра или МФЦ. Также около 90% заёмщиков использовали сервис безопасных расчетов. Он обеспечивает безналичные взаиморасчёты за объект недвижимости между покупателем и продавцом без дополнительных посещений банка.

"В 2020 году рынок недвижимости в Тюменской области продемонстрировал уверенный рост. Основными драйверами повышенного спроса на ипотеку стали снижение ставок и программа "Господдержка 2020", кредит по которой можно получить под 6,1% при использовании сервиса электронной регистрации. С момента запуска программы Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало по ней 9 миллиардов рублей. Действие программы продлено до 1 июля, поэтому граждане и в этом году могут решить свой квартирный вопрос на выгодных условиях", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

В рамках программы "Господдержка 2020" можно оформить ипотечный кредит до 6 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, там максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости, срок кредитования – до 20 лет. Оформить ипотеку можно онлайн на сайте DomClick.ru.

Также при приобретении жилья в новостройке клиенты на сайте DomClick.ru могут получить дополнительные преференции от застройщиков региона. Например, получить скидку на первый год ипотеки или выбрать дисконт в рамках комплексного предложения по строительным проектам, которые финансирует Сбербанк с применением счетов эскроу.