В Тюмени вывезли более 11 тысяч кубометров снега

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

11 тыс. 873 куб. м снега убрали с улиц Тюмени за минувшие сутки. Из-за обильных осадков коммунальная техника работала круглосуточно.

Больше всего снега убрали с дорог Восточного административного округа Тюмени - 6 тыс. 700 куб. м. С автомагистралей Ленинского вывезли 1 тыс. 273 куб. м, в Центральном округе - 1 тыс. 320, в Калининском - 1 тыс. 500 куб. снега.

На дорогах Тюмени днем работали около 600 рабочих, задействовали 470 единиц техники, ночью на уборку улиц вышли 211 автомашин, сообщает городская администрация.

Данные об уборке и вывозе снега с территорий жилых домов ожидаются.

20 января в городе выпало 3,7 мм осадков, за ночь - 1,1 мм, эти показатели в пределах нормы.