Прокурор Тюменской области взял на контроль жалобы жителей Юргинского района
Семь человек пришли на встречу к прокурору Тюменской области Владиславу Московских в Юргинском районе, сообщает региональная прокуратура.
Сирота из д. Синьга обратилась по вопросу необеспечения ее жильем. Депутат думы Зоновского сельского поселения Ольга Козуб рассказала о перебоях с водой в летний период в с. Зоново. Жительница из д. Заозерная пожаловалась на плохое состояние дороги Юргинское-Аромашево. Житель д. Чурина просил решить вопрос с установкой остановочного комплекса в д. Заозерная. Были жалобы и по другим вопросам.
Прокурор региона поручил провести проверки по всем обращениям и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. Результаты проверок взяты им на контроль.
В ходе рабочей поездки Владислав Московских представил нового прокурора Юргинского района Рустама Ишметова коллективу прокуратуры, органам местного самоуправления Юргинского района, судейскому сообществу, правоохранительным органам и обозначил приоритеты в работе прокуратуры.
Прокурор области также посетил Юргинскую среднюю школу, детско-юношескую спортивную школу, больницу и районный дом культуры.