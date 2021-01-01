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Прокурор Тюменской области взял на контроль жалобы жителей Юргинского района

Общество, 10:10 21 января 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь человек пришли на встречу к прокурору Тюменской области Владиславу Московских в Юргинском районе, сообщает региональная прокуратура.

Сирота из д. Синьга обратилась по вопросу необеспечения ее жильем. Депутат думы Зоновского сельского поселения Ольга Козуб рассказала о перебоях с водой в летний период в с. Зоново. Жительница из д. Заозерная пожаловалась на плохое состояние дороги Юргинское-Аромашево. Житель д. Чурина просил решить вопрос с установкой остановочного комплекса в д. Заозерная. Были жалобы и по другим вопросам.

Прокурор региона поручил провести проверки по всем обращениям и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. Результаты проверок взяты им на контроль.

В ходе рабочей поездки Владислав Московских представил нового прокурора Юргинского района Рустама Ишметова коллективу прокуратуры, органам местного самоуправления Юргинского района, судейскому сообществу, правоохранительным органам и обозначил приоритеты в работе прокуратуры.

Прокурор области также посетил Юргинскую среднюю школу, детско-юношескую спортивную школу, больницу и районный дом культуры.

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# Владислав Московских , прокуратура , Юргинский район

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