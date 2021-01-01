Тюменку оштрафовали за сорняки на земельном участке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительницу Тюмени оштрафовали за заросший сорняками земельный участок, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Оспорить результаты проверки в суде женщине не удалось.

В августе 2020 года проверка прошла на принадлежащем тюменке участке в Тюменском районе площадью 72 тыс. 921 кв. м. Инспектор Россельхознадзора установил, что на заросшем сорняками участке не возделываются сельскохозяйственные культуры, а почва не обрабатывается. За это собственницу оштрафовали и предписали ей устранить нарушения.

С результатами проверки женщина не согласилась и обратилась с жалобой в Калининский районный Тюмени. Судья, ознакомившись с материалами дела, решил требования хозяйки участка оставить без удовлетворения.