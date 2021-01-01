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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Медсестру из Тюмени наградили за работу в пандемию

Общество, 15:41 21 января 2021

пресс-службы ТРО партии "Единая Россия" | Фото: пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Медицинская сестра с 28-летним стажем Наталья Иванова получила почетную грамоту Тюменской областной думы за работу в условиях пандемии. Награду вручил первый заместитель председателя облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, сообщает ТРО партии.

Наталья Иванова трудится в Областной клинической больнице № 1, она одна из опытнейших медицинских работников больницы.

Когда в Тюмени открылся моноинфекционный госпиталь, медсестра вместе с коллегами отделения гнойной хирургии стала помогать больным коронавирусной инфекцией. Пришлось многому учиться.

"Сейчас уже ничего не страшно, период адаптации прошел, нахождение на 12-часовых сменах в полной защите стало привычкой. Самым тяжелым было время, когда мы полтора месяца жили отдельно от близких, но ко всему можно привыкнуть", - уверена медсестра.

Она переболела коронавирусом и знает, как важна пациентам поддержка. По мнению Натальи Ивановой, важно создать для больных условия психологического комфорта.

Медработник не только постоянно повышает свой профессиональный уровень, но и делится опытом с коллегами. За два года она подготовила более 20 молодых специалистов.

Андрей Артюхов поблагодарил медсестру и отметил, что ее труд заслуживает особого внимания и благодарности. В непростое время тюменские медики достойно выполняют свой долг.

Ранее члены фракции "Единой России" поддержали медицинских работников наградами облдумы, которые при выходе на пенсию дают льготы, в частности, по оплате жилья, коммунальных услуг, проезда на транспорте.

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