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В Ялуторовске проведут уроки "Блокадный хлеб"

Общество, 09:40 22 января 2021

Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Цикл краеведческих уроков "Блокадный хлеб" пройдет в Центре национальных культур в Ялуторовске с 26 по 29 января.

"Расскажем об исторической дате, покажем норму хлеба в 125 граммов. Также посетителей ждет театрализованный фрагмент от сотрудников Центра национальных культур", – сообщили организаторы.

Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Также гостям представят хронику с комментариями людей, которые пережили блокаду.

Краеведческий урок ялуторовчане могут посетить по предварительной записи. Стоимость – 50 рублей. Возрастное ограничение: 6 +.

Инна Пахомова

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# блокада Ленинграда , история , Ялуторовск

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