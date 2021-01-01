В Ялуторовске проведут уроки "Блокадный хлеб"

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Цикл краеведческих уроков "Блокадный хлеб" пройдет в Центре национальных культур в Ялуторовске с 26 по 29 января.

"Расскажем об исторической дате, покажем норму хлеба в 125 граммов. Также посетителей ждет театрализованный фрагмент от сотрудников Центра национальных культур", – сообщили организаторы.

| Фото: Центр национальных культур Ялуторовска | Фото: Центр национальных культур Ялуторовска

Также гостям представят хронику с комментариями людей, которые пережили блокаду.

Краеведческий урок ялуторовчане могут посетить по предварительной записи. Стоимость – 50 рублей. Возрастное ограничение: 6 +.

Инна Пахомова