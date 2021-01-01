Пианист Даниил Крамер выступит в Тюмени 25 января

| Фото: Тюменская филармония | Фото: Тюменская филармония

С программой "Fusion Way" выступит в Тюменской филармонии российский пианист Даниил Крамер 25 января. Он даст концерт вместе с Артёмом Баскаковым (контрабас) и Виталием Эповым (ударные), сообщает филармония.

Даниил Крамер – известный российский джазовый пианист, продюсер, педагог. Каждое выступление артиста полностью непредсказуемо – от страйд-пиано до "третьего течения" и джаз - рока, от джаза к классике, от медитативного погружения к карнавальному шоу.

Артём Баскаков – контрабасист, лауреат международных конкурсов. В 2019 окончил обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных.

Виталий Эпов – выпускник музыкального колледжа им. Шопена в Иркутске. В данный момент обучается в РАМ им. Гнесиных на III курсе. Лауреат международных конкурсов, постоянный участник джазовых проектов.

Приобрести билеты на концерт можно в кассах Тюменской филармонии или на сайте.

Возрастное ограничение 6+