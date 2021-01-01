  • 21 января 202121.01.2021четверг
  • USD73,3550
    EUR89,1483
  • В Тюмени -22..-24 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

30 студентов ТюмГУ поборются за потанинскую стипендию

Общество, 18:15 21 января 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

30 студентов ТюмГУ продолжат борьбу за потанинскую стипендию. Всего в очный тур конкурса прошли 2 тыс. студентов из 75 ведущих российских университетов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Традиционные для очных отборов деловые игры, решения и презентации кейсов в этом году пройдут в онлайн-формате. Для студентов ТюмГУ определены даты 27 и 29 января.

По итогам двух туров стипендиального конкурса определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители будут получать именную стипендию в размере 25 тыс. рублей с февраля 2021 года и до окончания обучения в магистратуре.

Напомним, что по результатам рейтинга вузов по версии фонда Потанина в 2020 году ТюмГУ занимает шестое место. Рейтинг публикуется ежегодно с 2004 года и является одной из наиболее авторитетных независимых оценок качества обучения в российских вузах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# стипендии , ТюмГУ , фонд Владимира Потанина

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:32 21.01.2021Тюменские спасатели назвали лучших в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 2020 году
19:18 21.01.2021Райдер дал советы родителям тюменских подростков
18:59 21.01.2021Самая маленькая квартира в новостройках на Урале расположена в Тюмени
18:48 21.01.2021В селе Викулово Тюменской области детям-сиротам вручили ключи от новых квартир