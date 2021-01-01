30 студентов ТюмГУ поборются за потанинскую стипендию

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

30 студентов ТюмГУ продолжат борьбу за потанинскую стипендию. Всего в очный тур конкурса прошли 2 тыс. студентов из 75 ведущих российских университетов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Традиционные для очных отборов деловые игры, решения и презентации кейсов в этом году пройдут в онлайн-формате. Для студентов ТюмГУ определены даты 27 и 29 января.

По итогам двух туров стипендиального конкурса определят 750 победителей, еще 10 человек войдут в резервный список. Победители будут получать именную стипендию в размере 25 тыс. рублей с февраля 2021 года и до окончания обучения в магистратуре.

Напомним, что по результатам рейтинга вузов по версии фонда Потанина в 2020 году ТюмГУ занимает шестое место. Рейтинг публикуется ежегодно с 2004 года и является одной из наиболее авторитетных независимых оценок качества обучения в российских вузах.