Тюменская область заняла третье место в Дельфийском рейтинге

| Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте | Фото: Дельфийские игры во ВКонтакте

Третью строчку заняла Тюменская область в рейтинге регионов, который составил исполком национального Дельфийского совета России, сообщает областной департамент культуры.

Рейтинг составлен на базе официального командного первенства XIX молодежных Дельфийских игр России 2020 года. Он учитывает, среди прочего, регулярность и уровень проведения малых Дельфийских игр и отборочных туров на территории региона, количественный и качественный состав делегаций на молодежных Дельфийских играх России, достижений лауреатов Дельфийских игр разных лет, вклад в популяризацию состязаний.

Письмо с поздравлениями в адрес губернатора Тюменской области направил председатель исполкома национального Дельфийского совета России, член комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Владимир Понявин. Он поблагодарил главу региона за вклад в развитие Дельфийских игр и поддержку молодых талантов.

В 2020 году делегация Тюменской области заняла четвертое место в командном зачете. В копилке команды было четыре золотых и пять серебряных медалей, шесть специальных дипломов.