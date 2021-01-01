Региональный маткапитал: сколько, когда и кому положен

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Жители Тюменской области, в чьих семьях с 1 января 2020 года появился первый, третий и последующий дети, получают не только федеральный, но и региональный материнский капитал. В чем их разница и на что можно потратить деньги, рассказала начальник отдела социальных выплат регионального департамента соцразвития Татьяна Тишенская.

Она уточнила, что единовременная материальная поддержка при рождении третьего и последующих детей существует в регионе с 2007 года. Тогда семьям выплачивали по 10 тыс. рублей. В 2012 году выплата увеличилась до 30 тыс. и стала называться региональным маткапиталом, а после увеличилась еще на 10 тыс. Существенные изменения произошли с 1 января 2020 года – тогда появился региональный маткапитал за первого ребенка – 150 тыс. рублей, а за третьего и последующего сумма увеличилась до 100 тыс.

Разницу в сумме Татьяна Тишенская объяснила разным назначением маткапитала. В случае первого ребенка поддержка направлена на то, чтобы молодые семьи не откладывали рождение детей. За третьего и последующих – поддержать многодетные семьи и помочь им улучшить жилищные условия.

По этим же причинам разграничено целевое назначение маткапитала. Выплату за первого ребенка семья может потратить на свое усмотрение, отчитываться за это не нужно. За третьего и последующих – только на определенные цели: покупку, строительство или ремонт жилья, образование, реабилитацию детей или дополнительные ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей, пока не закончится вся сумма. На приобретение земельного участка направить маткапитал пока нельзя, но этот вопрос рассматривается.

Чтобы получить региональный маткапитал, маме нужно подать заявление на госуслугах или в МФЦ. Важный момент: получить выплату на первого ребенка могут только граждане, которые в течение пяти лет до рождения ребенка проживали в Тюменской области. Подтвердить это может прописка. Если мама живет в Тюменской области более пяти лет, но прописана в другом регионе, подтвердить факт проживания можно через суд. Важно, чтобы пятилетний период был непрерывным. Временная прописка не подойдет. Исключение составляют студенческие семьи и одинокие мамы-студентки – очное обучение в тюменском вузе автоматически подтверждает их проживание здесь.

Многие тюменцы интересуются, почему в регионе не выдают при выписке из роддома наборы для новорожденных наподобие "коробки от Собянина" в Москве. Как пояснила Татьяна Тишенская, такой вопрос не раз обсуждали, но пришли к единому мнению, что денежная выплата полезнее: у всех семей свои предпочтения и родители лучше знают, что нужно их ребенку.

В заключение она напомнила, что региональный маткапитал – постоянная мера соцподдержки. Не нужно переживать, что он закончится или на кого-то в бюджете не хватит денег. При этом региональный маткапитал не заменяет федерального – тюменские семьи получают оба вида поддержки.

Евгения Шевцова