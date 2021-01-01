В Тюмени откроют онлайн-магазин тюменских и казахстанских товаров

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Розничный онлайн-магазин по продаже различных видов товаров от тюменских и казахстанских производителей будет открыт в Тюмени.

Его предпрезентация состоялась в центре содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы "Западная Сибирь - Казахстан".

По словам председателя национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева, планируется, что на сайте представят продукцию, которая давно пользуется спросом у потребителей в Казахстане и Тюменской области. В период пандемии, когда пересечение российско-казахстанской границы ограничено, а спрос на отдельные категории казахстанских товаров у тюменцев и на тюменские - у казахстанцев уже давно сформирован, сервис онлайн-торговли откроет новые возможности для продавцов и покупателей.

национально-культурной автономии казахов Тюменской области национально-культурной автономии казахов Тюменской области

В перспективе – создание единой торговой площадки для реализации продовольственных товаров казахстанских производителей.

"В Тюмени давно работает ряд магазинов и торговых точек, где представлены отдельные виды казахстанских товаров, - пояснил Ибраев. - Сегодня появилась потребность в создании торгового дома, реализующего весь спектр, полюбившихся тюменцам, казахстанских продовольственных товаров".

Центр содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы готов оказать содействие в привлечение казахстанского бизнеса в реализацию новых тюменских торговых проектов.