В Тюмени откроют онлайн-магазин тюменских и казахстанских товаров
Розничный онлайн-магазин по продаже различных видов товаров от тюменских и казахстанских производителей будет открыт в Тюмени.
Его предпрезентация состоялась в центре содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы "Западная Сибирь - Казахстан".
По словам председателя национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалия Ибраева, планируется, что на сайте представят продукцию, которая давно пользуется спросом у потребителей в Казахстане и Тюменской области. В период пандемии, когда пересечение российско-казахстанской границы ограничено, а спрос на отдельные категории казахстанских товаров у тюменцев и на тюменские - у казахстанцев уже давно сформирован, сервис онлайн-торговли откроет новые возможности для продавцов и покупателей.
В перспективе – создание единой торговой площадки для реализации продовольственных товаров казахстанских производителей.
"В Тюмени давно работает ряд магазинов и торговых точек, где представлены отдельные виды казахстанских товаров, - пояснил Ибраев. - Сегодня появилась потребность в создании торгового дома, реализующего весь спектр, полюбившихся тюменцам, казахстанских продовольственных товаров".
Центр содействия развитию тюменско-казахстанской деловой дружбы готов оказать содействие в привлечение казахстанского бизнеса в реализацию новых тюменских торговых проектов.