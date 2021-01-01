Тюменская компания ищет детские таланты для участия в фото- и видеосъемках

| Фото: ТПК "Умничка" во ВКонтакте | Фото: ТПК "Умничка" во ВКонтакте

Кастинг талантливых мальчиков и девочек 4-6 лет объявила тюменская производственная компания "Умничка" для проведения фото- и видеосъемок.

Конкурс для мальчиков пройдет до 28 февраля. Уже стартовал первый этап - "Знакомство". Для участия нужно разместить фотографию ребенка в альбоме и указать ФИ, возраст, рост.

Положение кастинга здесь.

2 этап - "Творчество". Чтобы пройти дальше, необходимо будет снять небольшой видеоролик по заранее заданной теме. Участники, которых жюри выберет, перейдут на заключительный этап - "Актерское мастерство". Ребят пригласят на пробные съемки с профессиональной командой.

По итогам 3-го этапа жюри определит участников для сотрудничества на регулярной основе с ТПК "Умничка" за вознаграждение.

Затем "Умничка" планирует провести съемки с участием девочек в возрасте от 4-6 лет. Оставить фото можно в этом альбоме.