В Ялуторовске 26 человек привлекли к ответственности за нарушения противопожарной безопасности

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

26 человек привлечены к административной ответственности за нарушения противопожарной безопасности по итогам профилактических рейдов в частном секторе Ялуторовска.

Инспекторы совместно с работниками социальной службы и МВД продолжают обходить дома многодетных и социально неблагополучных семей, сообщает МЧС Тюменской области.

Только за вторую неделю 2021 года на территории Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов проведено 12 профилактических рейдов, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 822 человека.

Комиссии также обследуют противопожарное состояние жилого фонда.