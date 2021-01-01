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В Ялуторовске 26 человек привлекли к ответственности за нарушения противопожарной безопасности

Общество, 10:35 22 января 2021

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

26 человек привлечены к административной ответственности за нарушения противопожарной безопасности по итогам профилактических рейдов в частном секторе Ялуторовска.

Инспекторы совместно с работниками социальной службы и МВД продолжают обходить дома многодетных и социально неблагополучных семей, сообщает МЧС Тюменской области.

Только за вторую неделю 2021 года на территории Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов проведено 12 профилактических рейдов, по мерам пожарной безопасности проинструктировано 822 человека.

Комиссии также обследуют противопожарное состояние жилого фонда.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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