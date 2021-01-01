Тюменцев ждут морозные выходные

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сильные морозы ожидаются в Тюмени в ближайшие выходные, 23 и 24 января.

По данным центра Фобос, в субботу, 23 января, в областном центре столбики термометров опустятся до минус 35 градусов. В течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, ветер слабый.

В воскресенье, 24 января, ожидается переменная облачность, ночью и днем до 32 градусов мороза, ветер восточный, умеренный.

С началом следующей недели в Тюмень придет потепление. В понедельник, 25 января, днем пойдет снег. Столбики термометра остановятся на минус 22-х.

Во вторник, 26 января, осадки не прекратятся, а дневная температура воздуха составит минус 16. В среду, 27 января, потеплеет до минус 4.

Любовь Голышева