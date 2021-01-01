  • 22 января 202122.01.2021пятница
  • USD73,3694
    EUR88,9677
  • В Тюмени -25..-27 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более половины жилья в Тюменской области строят с привлечением счетов эскроу

Экономика, 14:47 22 января 2021

minstroyrf.ru | Фото: minstroyrf.ru

Строительство 60 % жилых площадей в многоквартирных домах на территории Тюменской области осуществляется с привлечением банковских кредитов и использованием счетов эскроу. По старым правилам достраивается 40 проектов общей площадью жилья 790 тыс. кв. м., сообщает главное управление строительства региона.

В 2020 году субъект становился лидером по переходу на новые правила строительства с использованием счетов эскроу. По словам заместителя губернатора, начальника главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, благодаря проектному финансированию рынок долевого строительства в регионе становится более надежным.

"Совершенствование механизмов финансирования – одна из целей национального проекта "Жилье и городская среда". Это позволяет навсегда обеспечить защиту прав граждан и снизить риски для них при участии в долевом строительстве", - подчеркнул он.

В настоящее время в Тюменской области 51 застройщик осуществляет строительство 123 жилых проектов, а это 171 дом, с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Общая площадь жилья составляет 1,972 млн кв. м. Количество заключенных договоров участия в долевом строительстве — 20 тыс. 965.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Главное управление строительства , долевое строительство , жилищное строительство , национальный проект Жилье и городская среда , Сергей Шустов , эскроу

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:47 22.01.2021Более половины жилья в Тюменской области строят с привлечением счетов эскроу
18:26 21.01.2021"Транснефть-Сибирь" провела около трех тысяч тренировочных занятий в 2020 году
16:14 21.01.2021Региональный маткапитал: сколько, когда и кому положен
14:35 21.01.2021Пятьсот тонн спирта отправили из Тюменской области в Турцию