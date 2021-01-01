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Концерт камерной музыки пройдет в музейном комплексе Словцова

Общество, 13:53 22 января 2021

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова | Фото: Музейный комплекс им. И.Я. Словцова

Концерт камерной инструментальной музыки начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 22 января в 18 часов, сообщают организаторы.

В программе: Ф. Пуленк, Ф. Лист, С. Франк, И. Брамс. Для гостей выступят Данияр Исхаков (саксофон), Михаил Молчанов (виолончель), Анна Ситникова, Евгения Набокова (фортепиано), Юлия Магомедова (фортепиано).

"Назначайте свидания, наслаждайтесь прекрасными мелодиями и посещайте выставочные проекты", – приглашают гостей.

Вход свободный. С собой необходимо взять защитную маску.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.

Возрастное ограничение: 0+.

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# Музейный комплекс им , музыка , отдых , Словцова

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