Концерт камерной музыки пройдет в музейном комплексе Словцова
Концерт камерной инструментальной музыки начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 22 января в 18 часов, сообщают организаторы.
В программе: Ф. Пуленк, Ф. Лист, С. Франк, И. Брамс. Для гостей выступят Данияр Исхаков (саксофон), Михаил Молчанов (виолончель), Анна Ситникова, Евгения Набокова (фортепиано), Юлия Магомедова (фортепиано).
"Назначайте свидания, наслаждайтесь прекрасными мелодиями и посещайте выставочные проекты", – приглашают гостей.
Вход свободный. С собой необходимо взять защитную маску.
Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.
Возрастное ограничение: 0+.