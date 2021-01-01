При строительстве развязки Мельникайте – Дружбы деревья сохранят максимально

пресс-служба администрации Тюмени пресс-служба администрации Тюмени

Строительстве развязки Мельникайте – Дружбы позволит увеличить транспортную доступность Тюмени. Здесь предусмотрено расширение проезжей части, строительство велодорожек и удобной инфраструктуры для пешеходов. Благодаря тому, что линии электропередач пройдут под землей, удастся сохранить много деревьев, рассказал директор "Мостоотряд-36" Андрей Лазарев.

"На данной транспортной развязке будут сооружены съезды с улицы Дружбы на улицу Мельникайе и с улицы Мельникайте на улицу Дружбы. Для их организации необходимо провести вырубку зеленых насаждений именно в границах сооружаемых съездов. Здесь предусмотрено переустройство линии 110 кВТ. Найдено техническое решение, чтобы убрать эту воздушную ЛЭП в кабельную. Тем самым будет сохранено около 500 деревьев. Также будут дополнительно посажены 8 тысяч 800 кустарников", - сказал он.

Традиционно, при строительстве новых дорог или капитальном ремонте обустраиваются велодорожки и тротуары. Проектом предполагается строительство 1,77 км велодорожек шириной 3 метра, около 3 км тротуаров.