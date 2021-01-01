Тюменка вышла на фальшивую горячую линию Роспотребнадзора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка думала, что обратилась в Роспотребнадзор, а была записана на прием в Центр юридической помощи. За разъяснением она обратилась в региональное управление Роспотребнадзора, сообщает ведомство.

Женщина рассказала, что решила обратиться на горячую линию управления для консультации по решению потребительского спора. Для этого она вбила в поисковую строку запрос со словами Роспотребнадзор и горячая линия, выбрала один из вариантов и позвонила на горячую линию, как она предполагала, Роспотребнадзора. Ее записали к юристу и оформили пропуск.

В очереди женщина разговорилась с людьми и узнала, что их также направили с "горячей линии Роспотребнадзора". На приеме она выяснила, что находится в фирме "Центр юридической помощи" и отказалась от предлагаемых услуг.

Специалисты управления Роспотребнадзора предостерегают граждан от обращений на сомнительные сайты, телефоны псевдогорячих линий и напоминают, что все сведения размещены на официальном сайте ведомства, через который можно направить и обращение. Кроме того, все консультации потребителей бесплатные. Также ответ на свой вопрос предлагают получить в виртуальной приемной.