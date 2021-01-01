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В Тюменской области устанавливают водоочистные сооружения

Экономика, 18:27 22 января 2021

Росводоканал Тюмень ВКонтакте

Водоочистные сооружения на централизованную сеть водоснабжения установят в деревнях Криволукская и Осинова Ялуторовского района в 2021 году.

Как рассказали в районном отделе ЖКХ, газификации, транспорта и связи в рамках реализации региональной программы "Чистая вода" национального проекта "Экология" в муниципалитете запланирован ряд мероприятий по повышению качества питьевой воды.

В 2020 году водоочистные сооружения смонтированы и введены в строй в селах Новоатьялово, Петелино, Хохлово, дер. Новый Кавдык. Стоимость работ составила более 23 млн рублей.

Всего в Ялуторовском районе действуют 14 водоочистных сооружений и 13 павильонов с чистой питьевой водой.

Анжела Лебедева

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# водоснабжение , национальный проект Экология , чистая вода

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