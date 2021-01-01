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В Тюменской области МЧС учит школьников противопожарной безопасности через мессенджеры

Общество, 14:01 23 января 2021

https://www.kaspersky.ru/ | Фото: https://www.kaspersky.ru/

Обучать детей правилам противопожарной безопасности с помощью мессенджеров начали тюменские спасатели с 2020 года. Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Артур Хачатрян, этот метод агитации уже зарекомендовал себя как перспективный.

Сотрудничество с департаментом образования и науки Тюменской области помогло создать онлайн-чаты образовательных учреждений. Материалы противопожарной пропаганды и информация об основах безопасности жизнедеятельности размещается в них на системной основе.

Помимо того, что эти сообщения видят все участники чатов, закрепить знания помогают уроки: все материалы от МЧС можно интегрировать в учебный процесс.

Дарья Казакова

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# Артур Хачатрян , ГУ МЧС России по Тюменской области , детская безопасность , противопожарная безопасность

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