В Тюменской области МЧС учит школьников противопожарной безопасности через мессенджеры

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Обучать детей правилам противопожарной безопасности с помощью мессенджеров начали тюменские спасатели с 2020 года. Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Артур Хачатрян, этот метод агитации уже зарекомендовал себя как перспективный.

Сотрудничество с департаментом образования и науки Тюменской области помогло создать онлайн-чаты образовательных учреждений. Материалы противопожарной пропаганды и информация об основах безопасности жизнедеятельности размещается в них на системной основе.

Помимо того, что эти сообщения видят все участники чатов, закрепить знания помогают уроки: все материалы от МЧС можно интегрировать в учебный процесс.

Дарья Казакова