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В Тюмени детский обмудсмен и полицейские предостерегают от участия в незаконной акции

Общество, 13:52 23 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полицейские и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов на подходах к площади у технопарка в Тюмени предупреждают прохожих о том, что запланированный там митинг - незаконное массовое мероприятие.

Беседуя с детьми и подростками, Андрей Степанов говорит им о незаконности этой акции.

Корреспонденту "Тюменской линии" Степанов пояснил, что для участия в незаконном митинге сторонники арестованного блогера Навального активно вербовали детей и подростков, используя для этого соцсети и мессенджеры.

"Любые попытки использовать детей и подростков в политических целях совершенно недопустимы. У этих так называемых активистов не получается добиться политического успеха цивилизованными методами и они толкают впереди себя детей. Это запредельная подлость и цинизм. Это совершенно чуждо нашей культуре", - сказал он.

Степанов подчеркнул: "Моя первоочередная задача - обеспечить безопасность детей. Тем более сейчас, в мороз и в условиях пандемии".

Правоохранители в беседах с горожанами предупреждают, что за участие в такого рода акциях законом предусмотрена ответственность.

Ранее с предупреждениями об отвественности за участие в несанкционированных массовых акциях публично выступили прокуратура, следственный комитет и полиция России. Правоохранительные ведомства разместили предостережения о недопустимости нарушения закона на своих официальных интернет-ресурсах.

Отметим, что один из организаторов несанкционированного митинга в Тюмени был задержан полицией 22 января. В соответствии с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ему грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей или административный арест на срок до 10 суток.

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# Андрей Степанов , митинг , полиция

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