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В Тюмени проходит незаконная акция

Общество, 14:25 23 января 2021

ИА "Тюменская линия"

Несанкционированный митинг проходит в Тюмени 23 января. Молодые люди, в том числе несовершеннолетние, собрались на площади у технопарка.

Здесь много журналистов и фотографов региональных СМИ, а также сотрудников правоохранительных органов.

До начала незаконной акции, старт которой был дан в 14 часов, полицейские предупредили граждан об административной ответственности за участие в этом незаконном массовом мероприятие. Организаторы митинга не подавали официальных уведомлений в администрацию Тюмени.

Ранее стало известно, что организаторы активно вербовали детей и подростков, используя для этого соцсети и мессенджеры. Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" выступил и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он подчеркнул, что это недопустимо.

"Любые попытки использовать детей и подростков в политических целях совершенно недопустимы. У этих так называемых активистов не получается добиться политического успеха цивилизованными методами и они толкают впереди себя детей. Это запредельная подлость и цинизм. Это совершенно чуждо нашей культуре", - сказал Степанов.

Помимо административной ответственности за участие в незаконном митинге сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекций. В Тюменской области действует режим повышенной готовности: запрещены любые массовые мероприятия, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, ранее с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных массовых акциях публично выступили прокуратура, следственный комитет и полиция России. Правоохранительные ведомства разместили предостережения о недопустимости нарушения закона на своих официальных интернет-ресурсах.

Отметим, что один из организаторов несанкционированного митинга в Тюмени был задержан полицией 22 января за призывы выйти на митинг в соцсетях. Он арестован на 5 суток. Такое решение принял Ленинский районный суд.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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