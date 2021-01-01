В Тюмени проходит незаконная акция

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Несанкционированный митинг проходит в Тюмени 23 января. Молодые люди, в том числе несовершеннолетние, собрались на площади у технопарка.

Здесь много журналистов и фотографов региональных СМИ, а также сотрудников правоохранительных органов.

До начала незаконной акции, старт которой был дан в 14 часов, полицейские предупредили граждан об административной ответственности за участие в этом незаконном массовом мероприятие. Организаторы митинга не подавали официальных уведомлений в администрацию Тюмени.

Ранее стало известно, что организаторы активно вербовали детей и подростков, используя для этого соцсети и мессенджеры. Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" выступил и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он подчеркнул, что это недопустимо.

"Любые попытки использовать детей и подростков в политических целях совершенно недопустимы. У этих так называемых активистов не получается добиться политического успеха цивилизованными методами и они толкают впереди себя детей. Это запредельная подлость и цинизм. Это совершенно чуждо нашей культуре", - сказал Степанов.

Помимо административной ответственности за участие в незаконном митинге сохраняется высокий риск заражения коронавирусной инфекций. В Тюменской области действует режим повышенной готовности: запрещены любые массовые мероприятия, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, ранее с предупреждениями об ответственности за участие в несанкционированных массовых акциях публично выступили прокуратура, следственный комитет и полиция России. Правоохранительные ведомства разместили предостережения о недопустимости нарушения закона на своих официальных интернет-ресурсах.

Отметим, что один из организаторов несанкционированного митинга в Тюмени был задержан полицией 22 января за призывы выйти на митинг в соцсетях. Он арестован на 5 суток. Такое решение принял Ленинский районный суд.